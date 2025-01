Novo secretário do Meio Ambiente de Caxias quer inaugurar canil municipal ainda neste ano

Ronaldo Boniatti (no centro) foi empossado secretário do Meio Ambiente pelo vice Edsón Néspolo (à esquerda) e pelo prefeito Adiló Didomenico.

A secretaria municipal de Meio Ambiente (Semma) passa a ter, na segunda gestão de Adiló Didomenico, prefeito de Caxias do Sul, uma nova sigla. Passará a se chamar Semmas, com a inclusão da Sustentabilidade, termo que também entra no planejamento do novo secretário, Ronaldo Boniatti, ex-prefeito de Nova Pádua.