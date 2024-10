Previstas para começar em 25 de agosto, ou seja, cinco dias após a assinatura da ordem de início, as obras do novo Centro de proteção Animal de Caxias do Sul devem se iniciar em outubro. Por enquanto, apenas etapas realizadas pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) foram feitas, já que a empresa contratada ainda não montou o canteiro de obras.