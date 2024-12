Veja como votaram os deputados gaúchos no projeto que prevê castração química para pedófilos condenados

De acordo com o projeto, a castração química, procedimento realizado com medicamentos inibidores de libido, será uma punição aplicada de forma conjunta às penas de reclusão ou detenção para uma série de crimes de cunho sexual contra crianças e adolescentes.

Votos dos gaúchos

A favor

Contra

Abstenções

Ausências

Discussão no plenário

— Aquele que for castrado vai violentar aquela criança com um pedaço de madeira, com outras formas, porque tem a relação com o poder. O estupro e a violência sexual têm relação com o poder. Antes de tudo, é preciso haver educação sexual nas escolas, prevenção, campanhas — afirmou.