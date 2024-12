Maioria do STF vota para condenar Roberto Jefferson à prisão

De acordo com a CNN, acompanharam o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes , pela condenação, os ministros Flávio Dino, Luís Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin e Dias Toffoli.

Ainda não foi definido, no entanto, o tempo de punição. O voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, é por uma pena de nove anos , um mês e cinco dias de prisão .

Jefferson foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República . Na acusação, o Ministério Público listou entrevistas em que o político teria incentivado a população a invadir o Senado Federal e a “praticar vias de fato” contra senadores . Além disso, teria defendido a explosão do prédio do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) .

Julgamento

O processo foi mantido no STF por decisão do próprio tribunal, que viu conexão do caso com atos antidemocráticos de 8 de janeiro - quando foram destruídas as sedes dos Três Poderes.