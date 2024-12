"Enche de orgulho a nação brasileira", diz Gilmar Mendes sobre Alexandre de Moraes

Durante a sessão de encerramento do ano Judiciário, nesta quinta-feira (19), o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), elogiou a atuação do colega Alexandre de Moraes :

As declarações de Gilmar Mendes foram feitas no contexto do balanço anual apresentado pelo presidente do STF, Luís Roberto Barroso, que deixará a presidência da Corte em 2025. Barroso destacou os avanços e desafios enfrentados pelo tribunal durante o ano.