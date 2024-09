A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria nesta sexta-feira (27) para negar os recursos do X e de Bruno Aiub, o Monark, e manter o perfil do influenciador na rede social bloqueado. O voto do relator, Alexandre de Moraes, foi seguido pelos ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino.