Moraes rejeita recurso do X contra bloqueio de perfis do influenciador Monark

Julgamento virtual na Primeira Turma do STF será encerrado no dia 27. Bruno Monteiro Aiub é investigado pela suposta prática de espalhar “notícias fraudulentas” sobre as eleições de 2022

20/09/2024 - 15h26min