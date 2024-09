Eleições em São Paulo

Após cadeirada, Datena e Marçal mantêm presença em debate com demais candidatos na terça-feira

Apresentador tucano agrediu o concorrente e ex-coach em programa televisionado no domingo. Organização do próximo confronto afirma que vai agir com rigor na aplicação das regras acordadas para evitar hostilidade entre os participantes

16/09/2024 - 13h20min Atualizada em 16/09/2024 - 13h39min