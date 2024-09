O Hospital Sírio-Libanês divulgou, no início da tarde desta segunda-feira (16), o boletim médico de Pablo Marçal (PRTB), logo após ele receber alta. De acordo com a instituição de saúde, o candidato do PRTB à prefeitura de São Paulo teve traumatismo na região do tórax à direita e em punho direito, sem maiores complicações associadas.