O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), marcou uma sessão virtual extraordinária para o plenário julgar o referendo das decisões do ministro Flávio Dino que suspenderam a execução das emendas parlamentares impositivas e determinaram critérios de transparência para o pagamento das "emendas Pix". O julgamento será aberto à meia noite desta sexta-feira (16), com encerramento previsto para as 23h59min do mesmo dia.