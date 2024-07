Eleição na Venezuela

PT chama Maduro de "reeleito" e alega que ele dialoga com a oposição

Nota emitida pelo partido do presidente Lula exalta o pleito como "uma jornada pacífica, democrática e soberana". Atas de votação não foram apresentadas, o que gerou suspeitas, protestos e críticas em vários países. Itamaraty evitou reconhecer a vitória do ditador e cobrou do CNE a divulgação dos dados eleitorais

30/07/2024 - 07h48min Atualizada em 30/07/2024 - 08h52min