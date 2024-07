Com enfoque na renovação do sistema de proteção contra cheias, o governo federal anunciou nesta terça-feira (30) um aporte de R$ 8,9 bilhões no Rio Grande do Sul. Os recursos fazem parte do novo PAC Seleções e serão empregados em obras e estudos de drenagem urbana, mobilidade, abastecimento de água e esgoto, defesa de encostas e regularização fundiária.