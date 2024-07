Foco na Câmara Municipal Notícia

Após afastamento pela Operação Capa Dura, presidente do MDB terá breve retorno ao primeiro escalão do governo Melo

Alexandre Borck cumpriu um semestre fora do exercício do cargo por suspeita de envolvimento com irregularidades na Educação. Ele reassume na segunda a pasta de Modernização e Gestão de Projetos, mas pedirá exoneração para cuidar da campanha dos vereadores.