Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

Diogo Siqueira, prefeito de Bento Gonçalves, com Claudio Toigo Filho, CEO do Grupo RBS, e Fabricio Guazzelli Peruchin, secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do RS, inspirados pelo legado da imigração italiana no Estado que completa 150 anos de histórias

Tradição

Para celebrar os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, o Grupo RBS, por meio da voz do CEO Cláudio Toigo Filho, apresentou, segunda-feira, dia 12, na Vinícola Casa Valduga, em Bento Gonçalves, atividades que a empresa objetiva colocar no papel e na TV para reverenciar o legado dos primeiros italianos que chegaram por estas plagas. A comemoração teve como mestres de cerimônias Shirlei Paravisi e Marco Matos. O alegre receptivo do músico acordeonista Valmor Marasca que animou as personalidades ao sabor da gastronomia típica da região harmonizada com os vinhos e espumantes.