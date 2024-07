Operação Capa Dura Notícia

"O prefeito não compra livros, não faz licitação", diz Sebastião Melo sobre nova etapa de investigação envolvendo a Secretaria de Educação

Chefe do Executivo disse que foi o primeiro a mandar apurar quando surgiram as denúncias em relação à Smed. As investigações da Polícia Civil, que estão na segunda etapa, detectaram suposto pagamento para abater custo do imóvel comprado por ex-secretária, que estaria avaliado em mais de R$ 500 mil, em 2022

05/07/2024 - 12h38min Atualizada em 05/07/2024 - 13h30min