Depois da prisão dos irmãos Brazão, no dia 24 de março, acusados de serem os mandantes do assassinato da vereadora do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, publicações nas redes sociais começaram a se espalhar associando a família Brazão ora ao PT, ora a Jair Bolsonaro (PL). O caso se tornou parte da disputa política nacional polarizada.