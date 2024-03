É falso que homem que aparece em vídeo ao lado do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino seja Domingos Brazão, suspeito de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Como verificado pelo Comprova, o homem na gravação publicada no X (antigo Twitter) é Carlos Brandão (PSB), governador do Maranhão.