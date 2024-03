O Ministério das Relações Exteriores (MRE) convocou o embaixador húngaro no Brasil, Miklós Halmai, para conversar após o jornal norte-americano The New York Times revelar que o ex-presidente Jair Bolsonaro ficou hospedado durante dois dias na embaixada do país em Brasília. A estadia teria ocorrido logo após Bolsonaro ter o passaporte apreendido pela Polícia Federal no escopo das investigações sobre uma suposta trama golpista. As informações são do g1.