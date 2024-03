Montagem insere o rosto de Domingos Brazão, um dos suspeitos de envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em foto ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) e dos ex-governadores do Rio Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão. Na foto original, quem aparece na imagem é o deputado federal Pedro Paulo (PSD-RJ).