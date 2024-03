Um site publicou texto com a manchete “BOMBA: Freixo ligou para um dos envolvidos no assassinato da ex-vereadora Marielle Franco na noite do crime". Sem contexto, a frase compartilhada nas redes sociais foi interpretada como uma suposta confissão do ex-deputado Marcelo Freixo (PT) de relação com os assassinatos. O título e um post que utilizam uma captura de tela da manchete não esclarecem que Freixo afirmou ter conversado com Rivaldo Barbosa após o crime, para comunicar o então chefe da Polícia Civil do Rio de que Marielle havia sido assassinada.