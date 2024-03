A Polícia Federal (PF) prendeu neste domingo (24) três suspeitos de serem os mandantes da execução da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco (PSOL) e do motorista dela, Anderson Gomes, em março de 2018. Entre os presos, estão o deputado federal Chiquinho Brazão (União-RJ) e seu irmão, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) Domingos Brazão.