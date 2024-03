O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, afirmou neste domingo (24) que a prisão preventiva de três suspeitos de mandar matar, em 2018, a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes é uma oportunidade para o Rio de Janeiro "virar essa página em que crime, polícia e política não se separam". A Polícia Federal deflagrou neste domingo a Operação Murder Inc, por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF), que também realizou 12 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro.