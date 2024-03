O depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, à Polícia Federal (PF) terminou no início da madrugada desta terça-feira (12), após mais de nove horas. Segundo o g1, Cid começou a ser ouvido, na sede da PF, em Brasília, por volta das 15h de segunda-feira e foi liberado pouco depois de 0h15min desta terça.