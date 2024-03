O ex-comandante do Exército general Marco Antônio Freire Gomes confirmou, em depoimento à Polícia Federal (PF) na última sexta-feira (1º), a participação em reuniões em que foram discutidos os detalhes da chamada minuta do golpe. O depoimento faz parte da operação Tempus Veritatis, que investiga a suposta tentativa de golpe de Estado por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados. As informações são do Blog do Fausto Macedo, do jornal Estado de S.Paulo.