Disposto a tentar uma reaproximação com o agronegócio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende lançar um pacote de medidas para o setor. Lula deseja abrir mercados, elevar preço mínimo e ampliar seguro agrícola como forma de reduzir arestas com o campo, considerado um dos ramos econômicos menos alinhados ao governo. A ideia é conciliar o incremento das políticas públicas com a realização de eventos privados, convidando lideranças ruralistas para jantares e churrascos no Palácio da Alvorada e na Granja do Torto.