O prefeito de Lajeado da maior cidade do Vale do Taquari, Marcelo Caumo, avaliou, nesta quinta-feira (14), que a oferta de crédito para empresas da região é a principal promessa ainda não cumprida feita pelo governo federal, seis meses após as enchentes que provocaram mortes e destruição. Nesta sexta-feira (15), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitará a região.