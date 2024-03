Na lista das 38 novas habilitações para exportação de carne à China divulgada nesta terça-feira (12), há três unidades localizadas no Rio Grande do Sul. Neste momento, foram credenciadas oito indústrias de frango, 24 frigoríficos bovinos, um estabelecimento bovino de termoprocessamento e cinco entrepostos (um de bovino, três de frango e um de suíno). Com isso, o Brasil passa a ter mais de 130 plantas aptas a negociar com o gigante asiático, o que é considerada uma importante conquista. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que esse é um "momento importante para os dois lados":