Agora é oficial. A missão de técnicos da China para o Estado está marcada para o dia 4 de março. Essa é a data em que a equipe da Administração Geral de Aduanas da China (GACC, na sigla em inglês) tem previsão de desembarcar na capital gaúcha. O grupo vem para verificar de perto a estrutura do serviço veterinário oficial. A etapa é a última no processo para que o país asiático endosse o reconhecimento do Rio Grande do Sul como zona livre de aftosa sem vacinação.