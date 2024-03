O caminho para o reconhecimento do Rio Grande do Sul como livre de febre aftosa sem vacinação pelos chineses ficou um pouco mais curto após a vinda de missão do país asiático. Embora não exista um prazo formal para o parecer final e tampouco se sabe qual será, a expectativa dos gaúchos é positiva em relação ao avanço. A validação da China do status já obtido na Organização Mundial de Saúde Animal em 2021 permite a ampliação das vendas da proteína suína. A inclusão de miúdos e carne com osso tem o potencial de adicionar US$ 100 milhões em receita às exportações do Estado.