A parceria firmada entre a gigante JBS e a Cooperativa Languiru toma forma a partir da próxima segunda-feira (12). É quando se iniciam os abates terceirizados à companhia no frigorífico de aves de Westfália. A proteína será fornecida por produtores integrados da Seara, marca do portfólio da empresa, conforme havia antecipado a coluna no final de janeiro. A planta tem capacidade instalada de processamento de 150 mil aves por dia, mas vinha operando sendo com a metade desse volume e 420 funcionários.