Ao marcar depoimentos simultâneos no inquérito do golpe, a Polícia Federal (PF) agiu para evitar a combinação de versões e pegar eventuais contradições nas respostas. Quando a força-tarefa de delegados ficou frente a frente com os investigados, 15 deles decidiram se manter em silêncio, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, e não responderam a perguntas de investigadores.