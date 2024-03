O general Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, disse em depoimento à Polícia Federal que o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou em dezembro de 2022 uma proposta de decreto de "estado de defesa" no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para "apurar a conformidade e legalidade do processo eleitoral" daquele ano. O general prestou depoimento à Polícia Federal no dia 1° de março por mais de sete horas.