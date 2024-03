Os depoimentos dos ex-comandantes do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes, e da Aeronáutica, Carlos de Almeida Baptista Jr, à Polícia Federal (PF) são estarrecedores. Os oficiais contaram em detalhes que, após ser derrotado nas urnas, o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou a eles propostas para romper com o regime democrático e impedir a posse de Lula. Não se trata do depoimento de um mero assessor ou um desafeto político. As revelações são de dois oficiais de alta patente escolhidos pelo próprio Bolsonaro para comandar as Forças Armadas.