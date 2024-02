Os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estão usando as declarações do atual mandatário, Luiz Inácio Lula da Silva, que comparou a ofensiva israelense na Faixa de Gaza com o Holocausto, para tentar inflar e justificar o ato marcado para o próximo domingo (25) na Avenida Paulista, em São Paulo.