O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, anunciou, neste domingo (18), que ordenou a convocação do embaixador do Brasil em Tel Aviv para uma "repreensão oficial" em resposta às declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Lula comparou as ações de Israel na Faixa de Gaza ao extermínio sistemático conduzido por Adolf Hitler, que resultou na morte de 6 milhões de pessoas durante o Holocausto. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.