Setor das telecomunicações se reúne em Barcelona, em plena batalha da IA

O espaço do Congresso Mundial do Mobile (MWC) que começa na segunda-feira em Barcelona.

De acordo com a GSMA, essa edição contará com 2.700 expositores, além de 1.200 palestrantes, a quem o público poderá escutar, em alguns casos, mediante tradução simultânea realizada graças à IA em espanhol, francês, coreano ou chinês.

A maioria dos pesos pesados do setor das telecomunicações estará presente em Barcelona, como Samsung, Huawei, Nokia, Orange e Xiaomi. Assim como as bigtechs (Google, Amazon, Meta, Microsoft...) também estarão representadas, já que o MWC estendeu seu alcance nos últimos anos para além da telefonia.

Segundo a consultoria especializada IDC, foram vendidos no mundo 1,2 bilhão de dispositivos no ano passado, 6,3% a mais que em 2023. Os fabricantes, além disso, estão otimistas para 2025, apesar dos riscos associados ao aumento das tarifas anunciado pelo presidente americano, Donald Trump.

"O forte crescimento de 2024 demonstra a resiliência do mercado dos smartphones porque ocorre apesar dos desafios macroeconômicos persistentes", indicou Nabila Popal, diretora de pesquisa na IDC, ressaltando o dinamismo do setor em países emergentes.

Mesas redondas, lançamento de novos produtos... Esse ano, "haverá IA em todas as partes", adiantou Thomas Husson, vice-presidente da consultoria Forrester, recordando que as telecomunicações exercem um papel-chave no crescimento dessa tecnologia, devido à sua posição central no ecossistema digital.