Papa Francisco sai do estado 'crítico', mas mantém 'prognóstico reservado'

O papa Francisco não está mais em estado "crítico", mas seu prognóstico continua "reservado", confirmou uma fonte do Vaticano nesta sexta-feira (28), duas semanas depois de ele ter sido hospitalizado com pneumonia bilateral.

"O quadro continua complexo. Ele não está mais em estado crítico (...), mas o prognóstico continua reservado", disse a fonte, acrescentando que o pontífice argentino, de 88 anos, "continua com seu tratamento e fisioterapia respiratória".

O líder espiritual de 1,4 bilhão de católicos no mundo foi internado na clínica Gemelli de Roma em 14 de fevereiro por uma bronquite, que se agravou para uma pneumonia dupla.

A preocupação aumentou consideravelmente no fim de semana passado, quando o estado de saúde do pontífice sofreu uma deterioração. Na terça-feira à noite, a Santa Sé explicou que o estado era "crítico, mas estável".

Embora o "prognóstico reservado" seja usado especialmente nos casos mais graves, os médicos também o utilizam nos casos em que não conseguem determinar um prognóstico exato devido à evolução imprevisível da condição do paciente.

Esta hospitalização, a quarta e mais longa desde 2021, levanta preocupações sobre problemas anteriores que enfraqueceram a saúde do papa nos últimos anos: operações no cólon e no abdômen e dificuldades para caminhar.