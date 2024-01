O procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mario Luiz Sarrubbo, deve assumir a Secretaria Nacional de Segurança Pública no Ministério da Justiça na gestão Ricardo Lewandowski. O Estadão apurou que o chefe do Ministério Público paulista teve um encontro reservado com Lewandowski e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, na semana passada. Agora, Sarrubbo acerta detalhes do cargo e aguarda Lewandowski anunciar, formalmente, a equipe que o acompanhará ao Ministério da Justiça.