Onipresente no debate político nos últimos anos, o Supremo Tribunal Federal (STF) pretende evitar polêmicas em 2024. Sob a presidência do ministro Luís Roberto Barroso, a mais alta Corte de Justiça do país costura uma aproximação com o Congresso, engavetando julgamentos de casos espinhosos, como a legalização do aborto e a descriminalização do porte de drogas.