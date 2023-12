Após duas semanas de votações intensas na reta final de 2023, o Congresso Nacional retoma as atividades em fevereiro com uma pauta voltada à economia. O tema principal será a regulamentação da reforma tributária, mas há uma agenda social no foco do Planalto, com mudanças nos aplicativos e no vale-alimentação, e muita discussão política, com os arranjos à eleição municipal e uma provável reforma ministerial.