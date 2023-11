O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) determinou a cassação do mandato do vereador Giovani Moralles (Patriota) de Rio Grande, no sul do Estado, nesta semana. Ele foi condenado também à suspensão dos direitos políticos por três anos e ao pagamento de multa. O caso de improbidade administrativa tratava sobre o período em que o parlamentar presidiu a uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigou o transporte público do município. Cabe recurso.