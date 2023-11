Nesta terça-feira (14), a 1ª Vara Criminal da Comarca de Passo Fundo, no norte do Estado, condenou 19 pessoas investigadas na primeira fase da Operação Fim da Linha. As condenações foram pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e corrupção de menores; somadas, as penas ultrapassam os 430 anos de prisão.