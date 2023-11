A atual gestão de Luiz Inácio Lula da Silva na Presidência é a que menos conseguiu aprovação de projetos no Legislativo, em mais de 30 anos. O levantamento é do jornal O Globo, que constata dificuldade do Palácio do Planalto para acomodar interesses de parlamentares sem perder a autonomia sobre a execução de políticas públicas.