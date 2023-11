A segunda visita do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao RS depois de sua saída do Palácio do Planalto terminou em um ato político ao lado do Parque Moinhos de Vento (Parcão), em Porto Alegre, no fim da tarde desta sexta-feira (17). Durante o dia, Bolsonaro e a ex-primeira dama Michelle participaram de atividades com parlamentares na Região Metropolitana.