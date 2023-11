O Supremo Tribunal Federal (STF) condenou, na noite de sexta-feira (24), mais cinco acusados de participarem da invasão e depredação das sedes dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro. Dentre eles, está o primeiro gaúcho sentenciado pelo episódio, o estudante de Psicologia e microempresário Eduardo Zeferino Englert, de Santa Maria. Ele e os demais terão de cumprir pena de 17 anos de prisão, além de pagar multa pelos estragos nos prédios públicos. Com esse grupo, já são 30 os condenados pela Suprema Corte por envolvimento em distúrbios e tentativa de golpe de Estado no início deste ano. Nenhum dos julgados até agora foi absolvido.