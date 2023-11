O acordo para as votações desta terça-feira (14), definido pelos líderes da Assembleia Legislativa, prevê que o projeto de reajuste do auxílio-refeição dos servidores estaduais seja o primeiro a ser apreciado pelos deputados. Contudo, há incerteza sobre a apreciação dos deputados o projeto de reajuste do salário mínimo estadual em 9% – que impacta trabalhadores da iniciativa privada. A sessão começa às 14h.