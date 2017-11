A reforma trabalhista que começa a entrar na vida dos trabalhadores brasileiros traz novidades para o regramento do limite máximo de jornada. O regime 12 horas de trabalho seguidas de 36 horas de descanso, considerado válido em caráter excepcional, com convenção ou acordo coletivo, se espalha para todas as categorias.

Mas essa possibilidade não muda a regra geral de carga horária de trabalho. A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) estabelece que a jornada diária deve ser de, no máximo, oito horas. E a jornada máxima semanal é de 44 horas regulares, com a mensal, por sua vez, limitada a 220 horas. Isso não vai mudar e foi um argumento forte do governo para a aprovação da reforma no Congresso. Além dessa possibilidade no trabalho normal, nascem oficialmente na CLT outros tipos de contrato. Para o presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, são acréscimos que faziam falta à Justiça do Trabalho.

– A maioria das mudanças é imensamente positiva, capaz de gerar mais empregos. Porque está quebrando a rigidez da legislação trabalhista. Vários dos dispositivos da reforma contemplam temas que não tinham nada os disciplinando, como o caso do trabalho intermitente. Imagina a insegurança jurídica que havia com tantas lacunas na CLT – defende o ministro Martins Filho.

Trabalho intermitente

O trabalho intermitente também não tinha regulamentação legal. Agora, passa a existir o contrato com prestação não contínua de serviços, com alternância de períodos de trabalho e de inatividade. O trabalhador deve ser convocado para a prestação de serviços com, pelo menos, três dias corridos de antecedência e poderá atuar com outros empregadores. Essa realidade, segundo o presidente do TST, precisava entrar para a legislação.

– A CLT, de 1943, é da revolução industrial no Brasil. Hoje, estamos em plena revolução digital. O tipo de contratação, de trabalho, de relação de trabalho, precisava de uma modernização. E quanto não se tinha um marco regulatório para essas novas condições, a Justiça do Trabalho ia aplicando princípios gerais do Direito do Trabalho. Agora, deixando claro quais são as condições e direitos, vamos aplicá-los de formas mais restrita – explica o ministro.

Mudança no tempo do intervalo durante o trabalho

O intervalo dentro da jornada de trabalho, para almoço, por exemplo, pode mudar também. A reforma deixa a possibilidade de ser reduzido para até 30 minutos.

Não haverá aumento de carga horária. Alfeu Muratt, advogado especialista em Direito do Trabalho Destaca que o empregado poderá chegar mais tarde ou sair mais cedo devido à mudança no intervalo

– Agora, com essa redução de intervalo dentro da jornada, o empregado poderá chegar mais tarde ou sair mais cedo do trabalho, não haverá aumento de carga horária – lembra o advogado especialista em Direito do Trabalho Alfeu Muratt.

Esses pontos são alvos de entidades contra a reforma, como a Central Única dos Trabalhadores (CUT). Sobre o contrato intermitente, a CUT afirma se tratar da oficialização do "bico". Quanto ao banco de horas, com a possibilidade de negociação individual entre empregado e empresa, a entidade aponta a chance de aumentarem os abusos por parte do empregador. Isso sem contar a possível redução do intervalo para 30 minutos. Magistrados dão eco a essa crítica.