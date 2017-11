A entrada em vigor da Lei 13.467, a reforma trabalhista, coloca novidades diante de empregados e empregadores 120 dias depois da aprovação do texto-base no Senado. Para os pessimistas, a notícia tranquilizadora é que nenhum direito garantido na Constituição Federal foi alterado, como Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e 13º salário. Mas isso não significa uma reforma superficial, pois foram alterados mais de 100 itens da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).