Fiel escudeiro do presidente Michel Temer, o deputado Carlos Marun (PMDB-MS) — presidente da comissão especial da reforma da Previdência — comemorou com dança o resultado da votação do parecer pela rejeição da denúncia contra o presidente da República, realizada na noite de quarta-feira (25) no plenário da Câmara dos Deputados. No vídeo, ele diz que "surrou" a oposição ao adaptar letra da música Tudo Está no Seu Lugar, sucesso na voz do cantor Benito de Paula.