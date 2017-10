Apesar da vitória do presidente Michel Temer na votação da segunda denúncia na Câmara, na quarta-feira (25), o peemedebista não saiu totalmente por cima. Pelo contrário, o placar mais magro indica que o Planalto terá dificuldades em aprovar a reforma da Previdência.

Michel Temer agora precisa lidar com as exigências de parlamentares e com a cobrança da fatura, após liberar emendas para conquistar o apoio de deputados.